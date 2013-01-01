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Стеллаж СТ-5, ЛДСП арт. 5003300070020

Стеллаж СТ-5 - фото №1
Характеристики
Размеры
Ширина (см) 120
Высота (см) 162.6
Глубина (см) 35.6
Материалы
Материал каркаса ЛДСП
Доп. информация
Артикул 5003300070020
Сроки доставки Москва и МО, (дни) 4
Стоимость доставки в пределах МКАД 1 390 руб.
Страна производитель Россия
Цвет каркаса Дуб делано
Тип сборки Как на фотографии
Гарантия 24 месяца
Наличие Есть в наличии
Ближайшая доставка Через 4 дня, 8 октября

Стоимость доставки указана в пределах МКАД. За МКАД дополнительно 1 км - 30 руб.
Субботняя доставка на 250 руб. дороже. Возможна дополнительная услуга "Доставка по времени".
Подъем мебели на лифте бесплатный. Ручной подъем: 100 руб. за этаж.

Оплата происходит во время доставки товара.

Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.

Сборка: 10% от стоимости мебели, но не менее 1500 руб.

Выезд сборщика:
По Москве - бесплатно.
От МКАД до Московского малого кольца («первой бетонки»): 1 км - 20 руб.
От Московского малого кольца: 1 км - 40 руб.

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