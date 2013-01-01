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Диван «Атланта»

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диваны для

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Интернет-магазин мебели Mebelvia

Входим в ТОП-5 мебельных интернет-компаний России без громкой рекламы и масштабных PR-акций.

Предлагаем лучшие цены, потому что:

  • Отказались от огромных гипермаркетов: не содержим армию продавцов и гектары арендных площадей.
  • Собственные фабрики позволяют работать без перекупщиков.
  • Производство и склады сделаны, чтобы максимально снизить издержки.

В результате часть позиций стоит дешевле в 2-3 раза. «MebelVia» выбирают, когда покупают онлайн.

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Отзывы о Mebelvia на Яндекс.Маркете

Достоинства: Жена потратила несколько вечеров, выбирая диван и кресла. Я в это время спокойно занимался своими делами.

Комментарий: Я доверяю своей второй половинке и полностью полагаюсь на ее вкус. Теперь гостиная оборудована новыми элементами – угловым диваном и парой кресел в тон ему. Доставили все это великолепие в кратчайший срок.

Igor P.

Достоинства: Быстрая доставка.

Недостатки: Не было в наличии цвета, который мне понравился.

Комментарий: Заказывал небольшой набор для гостиной – диван и пару кресел. С первым проблем не возникло – цветовая гамма мне подошла, а вот с креслами пришлось повозиться. В итоге просто оформил другие, не такие по стилю и форме. Однако, я не прогадал – очень удобные.

Алексей Х.

Достоинства: отличные цены за люксовое качество

Комментарий: В сравнении с другими магазинами, куда залазил в поисках дивана, цены на мебель вполне отличные. Угловой диван с полкой с каркасом из массива сосны и обивкой из экокожи обошелся мне в районе 17 тысяч рублей. Когда привезли диван, убедился в качестве и натуральности материалов, так что на сайте правду пишут.

Владимир Ж.

Комментарий: Новый спальный гарнитур занял свое место несколько дней назад. Благодарю грузчиков за аккуратный занос мебели. Все целое – и углы в квартире, и сам товар.

Александр К.

Комментарий: Нет самовывоза вообще!!!! Цены на мебель доступные, но!!!! Даже если вы живёте в соседнем доме от магазина с вас возьмут за доставку, минимум 1000 р(((

Юлия Б.

Достоинства: Вежливый персонал, приятно общаться

Комментарий: Заказали кровать с декор. элементами (стекло на подголовнике).. На фото на сайте было стекло светлого цвета, в итоге прислали темно коричневого. Неприятненько, но для нас, на данный момент, такой недочёт не повлиял на возврат

Юлия Н.

Достоинства: качественная мебель, дельные советы

Комментарий: Мебель правда качественная, диван Софт уже неделю стоит у нас на кухне, очень его любим. По габаритам как раз влез и не мешает проходу, здесь уж большое спасибо менеджеру, которая помогла подбирать диван. Конечно, диван светлый и тканевый, что на вкус многих на кухне неуместно, мы тоже думали, что будем мучаться, но менеджер еще и рассказала, как его чистить, дала пару дельных советов. Спасибо.

Даниил Самсонов

Достоинства: Стильный каталог.

Комментарий: Я в свое время настояла на покупке одной полки в стиле лофт, и с тех пор все и началось – так мы и обставляем квартиру в едином стиле. На днях в каталоге наткнулась на кресло Астер – вот именно такого кресла нам и не хватало. Ценник, может быть, и дороговат, но хорошая мебель того стоит – прочное дерево, плотная ткань, но в то же время мягкое место для сидение. Кресло не только красивое, но и удобное. Не жалеем о покупке.

Надежда Романова

Достоинства: Конфигурация сайта помогает найти нужный товар быстро.

Комментарий: Мне нужен был большой серый диван. В Мебель Виа купил ГЕСЕН. Именно то, что искал. Его габариты вписались в комнату так, как нужно. Все смотрится хорошо. Огромное спальное место стало приятным бонусом.

Юрий Варежкин
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