Достоинства: Жена потратила несколько вечеров, выбирая диван и кресла. Я в это время спокойно занимался своими делами.

Комментарий: Я доверяю своей второй половинке и полностью полагаюсь на ее вкус. Теперь гостиная оборудована новыми элементами – угловым диваном и парой кресел в тон ему. Доставили все это великолепие в кратчайший срок.