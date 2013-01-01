Стоимость доставки указана в пределах МКАД. За МКАД дополнительно 1 км - 30 руб.

Субботняя доставка на 250 руб. дороже. Возможна дополнительная услуга "Доставка по времени".

Подъем мебели на лифте бесплатный. Ручной подъем: 100 руб. за этаж.

Оплата происходит во время доставки товара. Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.