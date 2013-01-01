Пуф Тип 8, велюр арт. 5002300290034
|Размеры
|Ширина (см)
|42
|Высота (см)
|42.5
|Глубина (см)
|42
|Высота сиденья от пола (см)
|42,5
|Материалы
|Материал обивки
|Велюр
|Материал каркаса
|Массив, ДСП, Фанера
|Материал ножек
|Пластик
|Доп. информация
|Артикул
|5002300290034
|Сроки доставки Москва и МО, (дни)
|21
|Стоимость доставки в пределах МКАД
|690 руб.
|Страна производитель
|Россия
|Цвет обивки
|Светло-лиловый
|Наличие ящика для белья
|нет
|Наполнитель
|ППУ
|Гарантия
|18 месяцев
|Наличие
|Есть в наличии
|Ближайшая доставка
|Через 21 день, 25 октября
Стоимость доставки указана в пределах МКАД. За МКАД дополнительно 1 км - 30 руб.
Субботняя доставка на 250 руб. дороже. Возможна дополнительная услуга "Доставка по времени".
Подъем мебели на лифте бесплатный. Ручной подъем: 100 руб. за этаж.
Оплата происходит во время доставки товара.
Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.
Сборка: 10% от стоимости мебели, но не менее 1500 руб.
Сборка дивана: 790 руб.
Выезд сборщика:
По Москве - бесплатно.
От МКАД до Московского малого кольца («первой бетонки»): 1 км - 20 руб.
От Московского малого кольца: 1 км - 40 руб.
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