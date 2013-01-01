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Пуф Тип 8, велюр арт. 5002300290034

Пуф Тип 8 - фото №1
Характеристики
Размеры
Ширина (см) 42
Высота (см) 42.5
Глубина (см) 42
Высота сиденья от пола (см) 42,5
Материалы
Материал обивки Велюр
Материал каркаса Массив, ДСП, Фанера
Материал ножек Пластик
Доп. информация
Артикул 5002300290034
Сроки доставки Москва и МО, (дни) 21
Стоимость доставки в пределах МКАД 690 руб.
Страна производитель Россия
Цвет обивки Светло-лиловый
Наличие ящика для белья нет
Наполнитель ППУ
Гарантия 18 месяцев
Наличие Есть в наличии
Ближайшая доставка Через 21 день, 25 октября

Стоимость доставки указана в пределах МКАД. За МКАД дополнительно 1 км - 30 руб.
Субботняя доставка на 250 руб. дороже. Возможна дополнительная услуга "Доставка по времени".
Подъем мебели на лифте бесплатный. Ручной подъем: 100 руб. за этаж.

Оплата происходит во время доставки товара.

Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.

Сборка: 10% от стоимости мебели, но не менее 1500 руб.
Сборка дивана: 790 руб.

Выезд сборщика:
По Москве - бесплатно.
От МКАД до Московского малого кольца («первой бетонки»): 1 км - 20 руб.
От Московского малого кольца: 1 км - 40 руб.

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