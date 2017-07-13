Тумба для обуви Иртыш МА-241

Отличная вместительная обувница. Помещается много обуви, даже кроссовки 43го размера. Удобная верхняя открытая часть, можно ставить сумку или всякую мелочь.
Нет
Отличная вместительная обувница. Помещается много обуви, даже кроссовки 43го размера. Удобная верхняя открытая часть, можно ставить сумку или всякую мелочь.
Нет
компактная и удобная
нет
очень вписалась в мой интерьере. товаром осталась довольна. доставили очень быстро. спасибо!
Хорошая обувница,в целом ей довольны,стильно смотрится,вместительная,но вот с сапоги не поставить,если только лёжа
Качество конечно не высокого уровня
Очень хорошая обувница,смотрится очень стильно,вместительная и цена хорошая,непожалели,что купили
Конечно качество не высшего уровня,но мы довольны
Качество
Обязательная сертификация всей продукции.
Произведено на европейском оборудовании.
Цена
Лучшая цена на рынке мебели России и отсутствие скрытых платежей.
Доставка
Стоимость доставки в пределах МКАД:
от 690 руб. до 1390 руб. в зависимости от типа товара
Стоимость доставки за пределами МКАД:
стоимость в пределах МКАД + 20 руб./км
(рассчитывается нашими операторами)
Самовывоз:
Возможен только для некоторых малогабаритных товаров.
Пожалуйста, уточняйте наличие у наших операторов.
Бесплатная доставка:
Товары со знаком "Бесплатная доставка" доставляются бесплатно в пределах МКАД.
Быстрая экономичная доставка. Опытные профессиональные сборщики мебели.
Гарантия
Гарантия на всю продукцию. Уверенность в её практичности и надежности.