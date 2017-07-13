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  • Зеркала

    • Тумба для обуви Иртыш МА-241

    Цена 4 140 руб.
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    • Стоимость доставки в пределах МКАД: 1 190 руб.
      Ближайшая доставка: послезавтра, 3 декабря
    • Артикул: 2013024100002
    • Сроки доставки Москва и МО, (дни): 2
    • Страна производитель: Россия
    • Цвет каркаса: Дуб феррара
    • Цвет фасада: Дуб кремона
    • Материал фасада: ЛДСП
    • Материал каркаса: ЛДСП
    • Размер (ШхВхГ, см): 79x126,8x25
    • Гарантия: 18 месяцев

    Отзывы наших покупателей

    4.8 на основе 4 оценок.
    4 покупателя оставили отзыв. 100% рекомендуют товар
    , Москва

    Отличная вместительная обувница. Помещается много обуви, даже кроссовки 43го размера. Удобная верхняя открытая часть, можно ставить сумку или всякую мелочь.

    Нет

    Я рекомендую этот товар
    , Московская область
    • Ваш возраст: 46-54 года

    компактная и удобная

    нет

    очень вписалась в мой интерьере. товаром осталась довольна. доставили очень быстро. спасибо!

    Я рекомендую этот товар
    , Москва
    • Ваш возраст: 26-34 года
    • Приобретали: для дома

    Хорошая обувница,в целом ей довольны,стильно смотрится,вместительная,но вот с сапоги не поставить,если только лёжа

    Качество конечно не высокого уровня

    , Москва
    • Ваш возраст: 26-34 года
    • Приобретали: для дома

    Очень хорошая обувница,смотрится очень стильно,вместительная и цена хорошая,непожалели,что купили

    Конечно качество не высшего уровня,но мы довольны



    Качество

    Обязательная сертификация всей продукции.
    Произведено на европейском оборудовании.

    Цена

    Лучшая цена на рынке мебели России и отсутствие скрытых платежей.

    Доставка Стоимость доставки в пределах МКАД:
    от 690 руб. до 1390 руб. в зависимости от типа товара
    Стоимость доставки за пределами МКАД:
    стоимость в пределах МКАД + 20 руб./км
    (рассчитывается нашими операторами)

    Самовывоз:
    Возможен только для некоторых малогабаритных товаров.
    Пожалуйста, уточняйте наличие у наших операторов.

    Бесплатная доставка:
    Товары со знаком "Бесплатная доставка" доставляются бесплатно в пределах МКАД.

    Быстрая экономичная доставка. Опытные профессиональные сборщики мебели.

    Гарантия

    Гарантия на всю продукцию. Уверенность в её практичности и надежности.