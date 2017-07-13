Тумба для обуви Иртыш МА-241

Доставка Стоимость доставки в пределах МКАД:

от 690 руб. до 1390 руб. в зависимости от типа товара

Стоимость доставки за пределами МКАД:

стоимость в пределах МКАД + 20 руб./км

(рассчитывается нашими операторами)



Самовывоз:

Возможен только для некоторых малогабаритных товаров.

Пожалуйста, уточняйте наличие у наших операторов.



Бесплатная доставка:

Товары со знаком "Бесплатная доставка" доставляются бесплатно в пределах МКАД.



Быстрая экономичная доставка. Опытные профессиональные сборщики мебели.

