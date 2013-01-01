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Столик туалетный Римини-1 дуб сонома, ЛДСП арт. 2944329601

Столик туалетный Римини-1 дуб сонома - фото №1
Описание
Компактный, элегантный туалетный столик Римини-1 выполнен из ламинированного ДСП, который прочный и влагостоек, благодаря чему не требует специального ухода. Стол оснащен встроенным зеркалом, которое находится на внутренней части поднимающейся части столешницы. Под столешницей есть достаточно места для хранения с отсеками, в котором удобно хранить флаконы с духами, косметику или средства гигиены. Справа от открывающейся части расположился выдвижной ящик для украшений. Ящик имеет шариковый тип направляющих.
Характеристики
Размеры
Ширина (см) 71
Глубина (см) 43
Высота, см 78
Материалы
Материал каркаса ЛДСП
Доп. информация
Артикул 2944329601
Стоимость доставки в пределах МКАД 700 руб.
Цвет фасада дуб сонома
Цвет столешницы дуб сонома
Форма столешницы Прямоугольная
Гарантия 18
Наличие Есть в наличии
Ближайшая доставка Через 4 дня, 8 октября

Доставка до подъезда в пределах МКАД - 700 руб. За МКАД: 700 руб. + 25 руб./1 км, осуществляется каждый день, кроме воскресенья.

Подъем:
Грузовой лифт - бесплатно
Ручной подъем - 100 руб./этаж

Занос на первый этаж: бесплатно

Оплата происходит во время доставки товара.

Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.

Сборка: 15% от стоимости товара, но не менее 500 руб. Cборка осуществляется в день доставки.

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