Столик туалетный Римини-1 дуб сонома, ЛДСП арт. 2944329601
|Размеры
|Ширина (см)
|71
|Глубина (см)
|43
|Высота, см
|78
|Материалы
|Материал каркаса
|ЛДСП
|Доп. информация
|Артикул
|2944329601
|Стоимость доставки в пределах МКАД
|700 руб.
|Цвет фасада
|дуб сонома
|Цвет столешницы
|дуб сонома
|Форма столешницы
|Прямоугольная
|Гарантия
|18
|Наличие
|Есть в наличии
|Ближайшая доставка
|Через 4 дня, 8 октября
Доставка до подъезда в пределах МКАД - 700 руб. За МКАД: 700 руб. + 25 руб./1 км, осуществляется каждый день, кроме воскресенья.
Подъем:
Грузовой лифт - бесплатно
Ручной подъем - 100 руб./этаж
Занос на первый этаж: бесплатно
Оплата происходит во время доставки товара.
Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.
Сборка: 15% от стоимости товара, но не менее 500 руб. Cборка осуществляется в день доставки.
Отзывы
Добавьте отзыв, если купили данный товар