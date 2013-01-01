Доставка до подъезда в пределах МКАД - 700 руб. За МКАД: 700 руб. + 25 руб./1 км, осуществляется каждый день, кроме воскресенья. Подъем:

Грузовой лифт - бесплатно

Ручной подъем - 100 руб./этаж

Занос на первый этаж: бесплатно

Оплата происходит во время доставки товара. Мы принимаем наличные и банковские карты. Для юридических лиц доступна оплата по счету.