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  • Зеркала

    • Тумба ТV 1 Hyper

    Эта модель выставлена в магазине.

    11 250 руб.
    Цена 8 030 руб.
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    • Стоимость доставки в пределах МКАД: 800 руб.
      Ближайшая доставка: завтра, 29 сентября
    • Артикул: 5005000080006
    • Сроки доставки Москва и МО, (дни): 1
    • Стоимость доставки в пределах МКАД: 800 руб.
    • Страна производитель: Россия
    • Цвет каркаса: Венге
    • Цвет фасада: Палисандр
    • Материал фасада: ЛДСП
    • Материал каркаса: ЛДСП
    • Размер (ШхВхГ, см): 149,6х54,5х61,1

    Особые условия доставки и сборки:

    Доставка:
    Доставка заказов менее 20000 руб. - 800 руб. в пределах МКАД и до 15 км от МКАД
    Доставка заказов более 20000 руб. - 390 руб. в пределах МКАД и 15 км зоны от МКАД
    Доставка далее 16 км от МКАД, плюс 20 руб. за километр от МКАД (начиная с первого километра)
    Доставка далее 60 км от МКАД, плюс 30 руб. за километр от МКАД (начиная с первого километра)

    Подъем:
    Ручной подъем - частные дома и дома без лифта 0,8% от стоимости мебели за этаж (не менее 200 руб)
    Лифт - гр/лифт 1,0 % от стоимости мебели (не менее 200 руб), пас/лифт 2,0% от стоимости мебели (не менее 200 руб).

    Сборка (в пределах МКАД): 10% от стоимости заказа (без учета дополнительных услуг), но не менее 1 000 руб.
    Сборка (за пределами МКАД): 10% от стоимости заказа (без учета дополнительных услуг), но не менее 1 200 руб плюс 20 руб. за километр от МКАД. Сборка осуществляется в течение 3-х дней после доставки.

    Важная информация!

    Для проведения сборки мебели заказчику необходимо освободить от другой мебели, строительных материалов и прочих вещей и подготовить площадь для сборки не менее 6 м.! Сборка производится в помещениях с высотой потолков не менее 2,5 м и с отсутствием потолочных балок в местах установки мебели. При сборке мебели сборщики не осуществляют перемещение упаковок, передвижение старой мебели в другие помещения. После окончания сборки вынос упаковок от мебели осуществляется Покупателем или за дополнительную плату сборщиком!

    Стоимость дополнительных услуг:
      Выпилы и вырезы, навеска:
    • Под варочную поверхность с обработкой герметиком 600 руб./шт.
    • Под мойку с обработкой герметиком 600 руб./шт.
    • Под коммуникации в шкафу/полке 250 руб./шт.
    • Под коммуникации в столешнице с герметизацией 350 руб./шт.
    • Под розетку/выключатель в стеновой панели 200 руб./шт.
    • Распил столешницы, стеновой панели 350 руб./1 торец.
    • Распил карниза, цоколя 250 руб./1 торец.
    • Под лампу миньон, под воздуховод вытяжки 200 руб./шт.
    • Навеска полки(верхнего ящика), навесного шкафа 200 руб./шт.

      Установка техники ( без подключения к коммуникациям и электросети):
    • Установка мойки 400 руб./шт.
    • Установка варочной поверхности 400 руб./шт.
    • Установка духового шкафа 400 руб./шт.
    • Установка вытяжки( картриджного типа) 600 руб./шт.
    • Установка вытяжки каминного типа 800 руб./шт.
    • Установка вытяжки встраиваемого типа 1000 руб./шт.
    • Установка встраиваемая, посудомоечной машины с навеской фасада 900 руб./шт.
    • Установка встраиваемая, стиральной машины с навеской фасада 1000 руб./шт.
    • Установка встраиваемая, холодильника с навеской фасада 2000 руб./шт.
    • Перенавеска дверей холодильника 600 руб./шт.
    • Установка крана 500 руб./шт.

      Стоимость подключения к коммуникациям и сетям согласовывается по месту с мастером. Монтаж дополнительных аксессуаров:
    • Монтаж рейлинга - штанги( за 1 опору) 150 руб./шт.
    • Монтаж посудосушителя 300 руб./шт.
    • Установка выдвижной корзины, карусели 400 руб./шт.

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    Тумба ТV 1 Hyper также можно приобрести в составе набора:

    Качество

    Обязательная сертификация всей продукции.
    Произведено на европейском оборудовании.

    Цена

    Лучшая цена на рынке мебели России и отсутствие скрытых платежей.

    Доставка Стоимость доставки в пределах МКАД:
    от 690 руб. до 1390 руб. в зависимости от типа товара
    Стоимость доставки за пределами МКАД:
    стоимость в пределах МКАД + 20 руб./км
    (рассчитывается нашими операторами)

    Самовывоз:
    Возможен только для некоторых малогабаритных товаров.
    Пожалуйста, уточняйте наличие у наших операторов.

    Бесплатная доставка:
    Товары со знаком "Бесплатная доставка" доставляются бесплатно в пределах МКАД.

    Быстрая экономичная доставка. Опытные профессиональные сборщики мебели.

    Гарантия

    Гарантия на всю продукцию. Уверенность в её практичности и надежности.