Тумба ТV 1 Hyper

Доставка:

Доставка заказов менее 20000 руб. - 800 руб. в пределах МКАД и до 15 км от МКАД

Доставка заказов более 20000 руб. - 390 руб. в пределах МКАД и 15 км зоны от МКАД

Доставка далее 16 км от МКАД, плюс 20 руб. за километр от МКАД (начиная с первого километра)

Доставка далее 60 км от МКАД, плюс 30 руб. за километр от МКАД (начиная с первого километра)

Подъем:

Ручной подъем - частные дома и дома без лифта 0,8% от стоимости мебели за этаж (не менее 200 руб)

Лифт - гр/лифт 1,0 % от стоимости мебели (не менее 200 руб), пас/лифт 2,0% от стоимости мебели (не менее 200 руб).

Сборка (в пределах МКАД): 10% от стоимости заказа (без учета дополнительных услуг), но не менее 1 000 руб.

Сборка (за пределами МКАД): 10% от стоимости заказа (без учета дополнительных услуг), но не менее 1 200 руб плюс 20 руб. за километр от МКАД. Сборка осуществляется в течение 3-х дней после доставки.

Важная информация!

Для проведения сборки мебели заказчику необходимо освободить от другой мебели, строительных материалов и прочих вещей и подготовить площадь для сборки не менее 6 м.! Сборка производится в помещениях с высотой потолков не менее 2,5 м и с отсутствием потолочных балок в местах установки мебели. При сборке мебели сборщики не осуществляют перемещение упаковок, передвижение старой мебели в другие помещения. После окончания сборки вынос упаковок от мебели осуществляется Покупателем или за дополнительную плату сборщиком!

Выпилы и вырезы, навеска: Под варочную поверхность с обработкой герметиком 600 руб./шт.

Под мойку с обработкой герметиком 600 руб./шт.

Под коммуникации в шкафу/полке 250 руб./шт.

Под коммуникации в столешнице с герметизацией 350 руб./шт.

Под розетку/выключатель в стеновой панели 200 руб./шт.

Распил столешницы, стеновой панели 350 руб./1 торец.

Распил карниза, цоколя 250 руб./1 торец.

Под лампу миньон, под воздуховод вытяжки 200 руб./шт.

Навеска полки(верхнего ящика), навесного шкафа 200 руб./шт.

Установка техники ( без подключения к коммуникациям и электросети): Установка мойки 400 руб./шт.

Установка варочной поверхности 400 руб./шт.

Установка духового шкафа 400 руб./шт.

Установка вытяжки( картриджного типа) 600 руб./шт.

Установка вытяжки каминного типа 800 руб./шт.

Установка вытяжки встраиваемого типа 1000 руб./шт.

Установка встраиваемая, посудомоечной машины с навеской фасада 900 руб./шт.

Установка встраиваемая, стиральной машины с навеской фасада 1000 руб./шт.

Установка встраиваемая, холодильника с навеской фасада 2000 руб./шт.

Перенавеска дверей холодильника 600 руб./шт.

Установка крана 500 руб./шт.