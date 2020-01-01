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Гостиная Hyper
38 350 руб.
27 360 руб.
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Тумба ТV 1 Hyper
Эта модель выставлена в магазине.
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Стоимость доставки в пределах МКАД: 800 руб.
Ближайшая доставка: завтра, 29 сентября
- Артикул: 5005000080006
- Сроки доставки Москва и МО, (дни): 1
- Стоимость доставки в пределах МКАД: 800 руб.
- Страна производитель: Россия
- Цвет каркаса: Венге
- Цвет фасада: Палисандр
- Материал фасада: ЛДСП
- Материал каркаса: ЛДСП
- Размер (ШхВхГ, см): 149,6х54,5х61,1
Особые условия доставки и сборки:
Доставка:
Доставка заказов менее 20000 руб. - 800 руб. в пределах МКАД и до 15 км от МКАД
Доставка заказов более 20000 руб. - 390 руб. в пределах МКАД и 15 км зоны от МКАД
Доставка далее 16 км от МКАД, плюс 20 руб. за километр от МКАД (начиная с первого километра)
Доставка далее 60 км от МКАД, плюс 30 руб. за километр от МКАД (начиная с первого километра)
Подъем:
Ручной подъем - частные дома и дома без лифта 0,8% от стоимости мебели за этаж (не менее 200 руб)
Лифт - гр/лифт 1,0 % от стоимости мебели (не менее 200 руб), пас/лифт 2,0% от стоимости мебели (не менее 200 руб).
Сборка (в пределах МКАД): 10% от стоимости заказа (без учета дополнительных услуг), но не менее 1 000 руб.
Сборка (за пределами МКАД): 10% от стоимости заказа (без учета дополнительных услуг), но не менее 1 200 руб плюс 20 руб. за километр от МКАД. Сборка осуществляется в течение 3-х дней после доставки.
Важная информация!
Для проведения сборки мебели заказчику необходимо освободить от другой мебели, строительных материалов и прочих вещей и подготовить площадь для сборки не менее 6 м.! Сборка производится в помещениях с высотой потолков не менее 2,5 м и с отсутствием потолочных балок в местах установки мебели. При сборке мебели сборщики не осуществляют перемещение упаковок, передвижение старой мебели в другие помещения. После окончания сборки вынос упаковок от мебели осуществляется Покупателем или за дополнительную плату сборщиком!Стоимость дополнительных услуг:
- Выпилы и вырезы, навеска:
- Под варочную поверхность с обработкой герметиком 600 руб./шт.
- Под мойку с обработкой герметиком 600 руб./шт.
- Под коммуникации в шкафу/полке 250 руб./шт.
- Под коммуникации в столешнице с герметизацией 350 руб./шт.
- Под розетку/выключатель в стеновой панели 200 руб./шт.
- Распил столешницы, стеновой панели 350 руб./1 торец.
- Распил карниза, цоколя 250 руб./1 торец.
- Под лампу миньон, под воздуховод вытяжки 200 руб./шт.
- Навеска полки(верхнего ящика), навесного шкафа 200 руб./шт.
- Установка техники ( без подключения к коммуникациям и электросети):
- Установка мойки 400 руб./шт.
- Установка варочной поверхности 400 руб./шт.
- Установка духового шкафа 400 руб./шт.
- Установка вытяжки( картриджного типа) 600 руб./шт.
- Установка вытяжки каминного типа 800 руб./шт.
- Установка вытяжки встраиваемого типа 1000 руб./шт.
- Установка встраиваемая, посудомоечной машины с навеской фасада 900 руб./шт.
- Установка встраиваемая, стиральной машины с навеской фасада 1000 руб./шт.
- Установка встраиваемая, холодильника с навеской фасада 2000 руб./шт.
- Перенавеска дверей холодильника 600 руб./шт.
- Установка крана 500 руб./шт.
- Стоимость подключения к коммуникациям и сетям согласовывается по месту с мастером. Монтаж дополнительных аксессуаров:
- Монтаж рейлинга - штанги( за 1 опору) 150 руб./шт.
- Монтаж посудосушителя 300 руб./шт.
- Установка выдвижной корзины, карусели 400 руб./шт.
Отзывы наших покупателей
Тумба ТV 1 Hyper также можно приобрести в составе набора:
Качество
Обязательная сертификация всей продукции.
Произведено на европейском оборудовании.
Цена
Лучшая цена на рынке мебели России и отсутствие скрытых платежей.
Доставка
Стоимость доставки в пределах МКАД:
от 690 руб. до 1390 руб. в зависимости от типа товара
Стоимость доставки за пределами МКАД:
стоимость в пределах МКАД + 20 руб./км
(рассчитывается нашими операторами)
Самовывоз:
Возможен только для некоторых малогабаритных товаров.
Пожалуйста, уточняйте наличие у наших операторов.
Бесплатная доставка:
Товары со знаком "Бесплатная доставка" доставляются бесплатно в пределах МКАД.
Быстрая экономичная доставка. Опытные профессиональные сборщики мебели.
Гарантия
Гарантия на всю продукцию. Уверенность в её практичности и надежности.